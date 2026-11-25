Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области 25 ноября 2026 года заявил о распространении фейковой информации в Facebook, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что на странице "Пульс Континента" опубликовали видео с участием заместителя руководителя департамента Каната Искакова , в котором оригинальную аудиодорожку заменили на созданную с помощью искусственной генерации звука. На фейковых кадрах он якобы говорит о "десятках тысяч пострадавших, которые не побоялись заявить. А большинство пострадавших молчат, кто-то считает, что виноват сам, кого-то запугивают или шантажируют, заставляют доплатить еще немного...".

"В результате создается ложное впечатление, что должностное лицо озвучивает высказывания, не соответствующие действительности. Официально заявляем, что опубликованное видео в измененном виде не отражает действительных высказываний спикера. Содержание его выступления было искажено, а распространяемая в данной публикации информация не соответствует действительности", – заявили в департаменте.

Там подчеркнули, что все информационные материалы, брифинги и прямые эфиры департамента носят исключительно информационно-разъяснительный характер и направлены на информирование населения по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в рамках действующего законодательства.

"В связи с распространением указанного фейкового видеоматериала департаментом инициировано направление официального письма в Управление полиции города Кокшетау для рассмотрения данного факта и принятия соответствующих мер в рамках компетенции. Призываем граждан внимательно относиться к информации из непроверенных источников, не распространять недостоверные сведения и пользоваться исключительно официальными информационными ресурсами", – подытожили в ведомстве.

В начале ноября 2026 года в Казнете завирусилось видео, на котором солдату стало плохо во время присяги. Оказалось, что события произошли еще в 2024 году и солдат уже отслужил.