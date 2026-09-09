Дело в отношении высокопоставленного чиновника из Шымкента прокомментировали в КНБ
Соответствующие данные разместил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.
"По данным следствия, через своих подчиненных он систематически брал деньги от предпринимателей за выдачу положительных заключений своей организации. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса – "Получение взятки в составе группе лиц", – сказано в публикации.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ).
В ведомстве уточнили, что проводится досудебное расследование, и добавили:
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит".
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Бейсенбаев возглавлял с 24 мая 2023 года.
10 июля 2026 года в КНБ комментировали информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова.