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События

Дело в отношении высокопоставленного чиновника из Шымкента прокомментировали в КНБ

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:52 Фото: Zakon.kz
В Казнете появилась информация о том, что в Шымкенте еще 1 сентября 2026 года был изобличен руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля района Туран Мурат Бейсенбаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие данные разместил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.

"По данным следствия, через своих подчиненных он систематически брал деньги от предпринимателей за выдачу положительных заключений своей организации. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса – "Получение взятки в составе группе лиц", – сказано в публикации.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ).

В ведомстве уточнили, что проводится досудебное расследование, и добавили:

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит".
Бейсенбаев Мурат, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 18:52

Фото: gov.kz

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Бейсенбаев возглавлял с 24 мая 2023 года.

10 июля 2026 года в КНБ комментировали информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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