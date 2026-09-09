Дело в отношении высокопоставленного чиновника из Шымкента прокомментировали в КНБ

Фото: Zakon.kz

В Казнете появилась информация о том, что в Шымкенте еще 1 сентября 2026 года был изобличен руководитель Управления санитарно-эпидемиологического контроля района Туран Мурат Бейсенбаев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие данные разместил журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале. "По данным следствия, через своих подчиненных он систематически брал деньги от предпринимателей за выдачу положительных заключений своей организации. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса – "Получение взятки в составе группе лиц", – сказано в публикации. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ). В ведомстве уточнили, что проводится досудебное расследование, и добавили: "Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит". Фото: gov.kz Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Бейсенбаев возглавлял с 24 мая 2023 года. 10 июля 2026 года в КНБ комментировали информацию о задержании исполнявшего обязанности акима Атырау Тилека Махуова.

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