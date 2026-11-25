Депутаты Курултая ратифицировали Конвенцию ООН против киберпреступности

Фото: quryltai.kz

Депутаты Курултая 25 ноября 2026 года на пленарном заседании рассмотрели и одобрили в двух чтениях законопроект о ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что целями Конвенции являются: содействие принятию и укрепление мер, направленных на повышение эффективности и результативности предупреждения киберпреступности и борьбы с ней;

поощрение, облегчение и укрепление международного сотрудничества в предупреждении киберпреступности и борьбе с ней;

поощрение, облегчение и поддержка технической помощи и создания потенциала в целях предупреждения киберпреступности и борьбы с ней, особенно в интересах развивающихся стран. "Ратификация Конвенции позволит создать необходимые законодательные правовые основы для повышения эффективности работы в сфере противодействия киберпреступности и обмена электронными доказательствами, а также совершенствования национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами. Положения Конвенции не противоречат положениям Конституции и законам Казахстана, гарантирующих соблюдение прав и свобод человека. Конвенция будет способствовать защите национальных интересов и прав граждан и положительно повлияет на реализацию конституционных прав в условиях роста международной преступности", – говорится в документе. Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроекты о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

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