Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов 25 ноября 2026 года на брифинге в Курултае объяснил, что новые требования по энергосбережению не предусматривают обязательной модернизации жилых домов и повышения коммунальных тарифов, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как принятие поправок в законодательство об энергосбережении и повышении энергоэффективности повлияет на коммунальные платежи казахстанцев – снизятся ли расходы или, наоборот, вырастут тарифы.

Куандык Кажкенов пояснил, что новые требования по энергосбережению не обязывают казахстанцев модернизировать уже построенные жилые дома. Решение о ремонте, утеплении или других работах по повышению энергоэффективности будут принимать сами собственники жилья.

"На следующий год в республиканском бюджете предусмотрены средства на модернизацию, которые будут направляться местным исполнительным органам. Финансирование будет предоставляться под 1% годовых сроком на семь лет с последующим возвратом средств", – пояснил он.

Он также подчеркнул, что решение о проведении ремонтных работ будут принимать сами собственники квартир с учетом средств, накопленных на сберегательном счете объединения собственников имущества (ОСИ).

Касательно дополнительной нагрузки в виде повышения тарифов, он сообщил, что рассматриваемый законопроект таких изменений не предусматривает.

"Тарифы на водоснабжение, электроэнергию и теплоснабжение регулируются министерством национальной экономики через Комитет по регулированию естественных монополий", – пояснил он.

Он также подчеркнул, что законопроект предусматривает применение энергосберегающих технологий при строительстве новых объектов.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении законопроекты о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.