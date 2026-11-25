Сколько воды уходит на мойку автомобиля? Таким вопросом сегодня, 25 ноября 2026 года, в пресс-службе ГКП "Алматы Су" решили заинтересовать жителей города, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно на сотнях автомоек используются тысячи литров воды.

Отвечая на собственный вопрос, специалисты "Алматы Су" отмечают, что на мойку одного легкового автомобиля в среднем уходит от 100 до 300 литров воды. Если за день помыть 50 машин, общий объем составит от 5 до 15 тысяч литров.

Однако, по данным предприятия, есть эффективный способ ее экономии – система повторного использования воды.

Эта технология позволяет очищать использованную воду с помощью специальных фильтров и применять ее повторно.

К примеру, в настоящее время в Наурызбайском районе ведутся работы по подключению 21 автомойки к системе оборотного водоснабжения.

Несколько дней ранее, 23 ноября, "Алматы Су" обращалось к жителям и гостям города с познавательной памяткой. Специалисты рассказали, почему нельзя смывать жир и масло в канализацию.