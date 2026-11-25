До 300 литров на одну машину: сколько воды тратят автомойки в Алматы
Ежедневно на сотнях автомоек используются тысячи литров воды.
Отвечая на собственный вопрос, специалисты "Алматы Су" отмечают, что на мойку одного легкового автомобиля в среднем уходит от 100 до 300 литров воды. Если за день помыть 50 машин, общий объем составит от 5 до 15 тысяч литров.
Однако, по данным предприятия, есть эффективный способ ее экономии – система повторного использования воды.
Эта технология позволяет очищать использованную воду с помощью специальных фильтров и применять ее повторно.
К примеру, в настоящее время в Наурызбайском районе ведутся работы по подключению 21 автомойки к системе оборотного водоснабжения.
Несколько дней ранее, 23 ноября, "Алматы Су" обращалось к жителям и гостям города с познавательной памяткой. Специалисты рассказали, почему нельзя смывать жир и масло в канализацию.