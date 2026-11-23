В пресс-службе ГКП "Алматы Су" обратились к жителям и гостям города с познавательной памяткой. Специалисты рассказали, почему нельзя смывать жир и масло в канализацию, сообщает Zakon.kz.

Как уточняют на предприятии, чаще всего, алматинцы сливают жир со сковородки и сразу заливают кипятком, чтобы он не застыл. Но через месяц трубу забивает намертво. Почему?

"Кажется, логичным, что горячая вода растапливает жир и смывает без следа. Но есть нюанс. Жир в воде не растворяется. Кипяток лишь делает его жидким и уносит дальше по трубе. А дальше уже вода остывает, жир застывает на стенках в поворотах и общем стояке. Слой за слоем просвет трубы сжимается до узкой щели. Средство для посуды здесь уже бессильно". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Наряду с влажными салфетками, жир – главный враг городской канализации.

"Из-за таких бытовых пробок аварийным работникам приходиться расчищать сети по всему городу". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Но есть решение, которое спасет трубы и сети города.

"Дай жиру остыть, вытри сковороду бумажным полотенцем и выбрось в мусор. Если масла много: слей в обычную бутылку с крышкой", – призывают работники "Алматы Су".

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