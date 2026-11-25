Кошка по кличке Джесси примерила наряд, вдохновленный национальным костюмом, в котором представительница Казахстана Алина Екатеринечева (Ри) выступила на 75-м конкурсе "Мисс Вселенная – 2026", сообщает Zakon.kz.

Несколько дней ранее мы уже писали, что казахстанка вышла на сцену в образе "Золотой беркут: Дух Казахстана" с огромными механическими крыльями размахом 4,5 метра. Тогда участница отметила, что с гордостью представила всему миру главный символ Родины.

Через некоторое время казахстанец решил воплотить аналогичный наряд для... кошки. Вышло, кстати, весьма прилично.

На образ отреагировала и сама Алина Ри.

"Красавица!" – написала модель под одним из постов.

Затем стало известно, как создавался костюм для кошки.

По словам дизайнера Аскара, костюм обошелся совсем недорого. К примеру, из обычных пластиковых хомутов он создал корону и украсил ее стразами:

"Себестоимость составила 300-400 тенге".

Крылья владелец кошки покупал еще несколько лет назад, а казахский костюм также уже был в наличии.

Красотка, держит себя по-королевски.

Джессика, наша любимая красавица, вне всяких похвал. Мисс Казахстан просто прекрасна.

А как позирует! А как сидит! А сколько достоинства, красоты и изящества, и одновременно природной силы, мощи, грации!

Господи, ну это же просто невероятно! Это же самая лучшая и красивая в мире королева красоты!

Жаным, какая красавица. Достойна этого титула, пусть ей дадут Гран-при.

Вот это красавица-Джессика! Как есть царица.

Да, она определено miss cat.

Первая красавица на любом конкурсе.

Джессика – это готовая звезда! – пишут пользователи Казнета.

Если бы кошки умели читать, то Джесси явно была бы польщена таким вниманием.

Настоящий конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2026" завершился в ночь на 25 ноября 2026 года. Победительницей стала 27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико.