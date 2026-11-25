Чем опасна предновогодняя суета – к казахстанцам обратились с важным предупреждением
К казахстанцам обратились с важным предупреждением перед праздниками.
В Министерстве внутренних дел (МВД) 25 ноября 2026 года предупредили, что одни мошенники предлагают смартфоны по подозрительно низким ценам, другие рекламируют новогодние подарки и бытовую технику по выгодным ценам. А некоторые и вовсе сообщают: "Вы выиграли праздничный приз!", превращая радость в повод для беспокойства.
Полиция напоминает: будьте бдительны.
"За заманчиво низкой ценой может скрываться мошенническая уловка. Не доверяйте сразу незнакомым интернет-магазинам и не переводите предоплату. Не раскрывайте свои данные и никому не сообщайте номер банковской карты, CVV-код и секретные коды, поступающие в SMS-сообщениях. Доверяйте только проверенным и надежным магазинам", – просят в МВД.
Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте банковскую карту и обратитесь в полицию. В экстренных случаях звоните по номеру "102".
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка ранее напомнили о распространенной схеме телефонного мошенничества, направленной на пожилых людей.