Новый год – особенный праздник, когда мы радуем своих близких, дарим подарки и делимся праздничным настроением. Но в преддверии праздника активизируются и интернет-мошенники, сообщает Zakon.kz.

К казахстанцам обратились с важным предупреждением перед праздниками.

В Министерстве внутренних дел (МВД) 25 ноября 2026 года предупредили, что одни мошенники предлагают смартфоны по подозрительно низким ценам, другие рекламируют новогодние подарки и бытовую технику по выгодным ценам. А некоторые и вовсе сообщают: "Вы выиграли праздничный приз!", превращая радость в повод для беспокойства.

Полиция напоминает: будьте бдительны.

"За заманчиво низкой ценой может скрываться мошенническая уловка. Не доверяйте сразу незнакомым интернет-магазинам и не переводите предоплату. Не раскрывайте свои данные и никому не сообщайте номер банковской карты, CVV-код и секретные коды, поступающие в SMS-сообщениях. Доверяйте только проверенным и надежным магазинам", – просят в МВД.

Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте банковскую карту и обратитесь в полицию. В экстренных случаях звоните по номеру "102".

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка ранее напомнили о распространенной схеме телефонного мошенничества, направленной на пожилых людей.