Снег с похолоданием до +3°С ударит по Алматы, а Астану и Шымкент зальют дожди – прогноз погоды

Фото: Zakon.kz

В ближайшие дни Алматы накроют снегопады и похолодание до +3°С, а в Астане и Шымкенте ожидаются дожди. Об этом говорится в прогнозе погоды на 26, 27 и 28 ноября 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 26 ноября: переменная облачность, днем осадки (преимущественно дожди) . Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 9-14, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1°С , днем +6...+8°С.

переменная облачность, днем . Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью 9-14, порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. Температура воздуха ночью , днем +6...+8°С. 27 ноября: облачно, временами осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...-2°С .

облачно, временами осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем . 28 ноября: облачно, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...-5°С. Прогноз погоды по Алматы 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +15...+17°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +15...+17°С. 27 ноября: переменная облачность, временами дожди . Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С.

переменная облачность, . Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5...+7°С. 28 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дожди, снег). Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +6...+8°С. Прогноз погоды по Шымкенту 26 ноября: переменная облачность, днем дожди . Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С.

переменная облачность, днем . Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +22...+24°С. 27 ноября: переменная облачность, ночью и утром дожди . Ветер юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +8...+10°С.

переменная облачность, ночью и утром . Ветер юго-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +8...+10°С. 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С. Материал по теме Снег не всегда белый, а облака весят тонны: "Казгидромет" развеял популярные мифы о погоде Ранее сообщалось, что погоду на большей части территории Казахстана с 26 по 28 ноября 2026 года будет определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В связи с этим, согласно прогнозу, практически по всей стране ожидается неустойчивая погода с осадками в виде дождя и снега.

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