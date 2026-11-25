Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава и главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова на брифинге в СЦК рассказала, когда могут ограничить проведение детских массовых мероприятий в школах и детских садах, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Казахстане пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируют в конце декабря. Они поинтересовались, могут ли ограничить новогодние утренники в школах и детсадах.

"На сегодня оснований для введения ограничений у нас нет на проведение новогодних праздничных мероприятий в школах и детсадах. Эпидемиологическая ситуация по стране соответствует сезонному уровню и при этом за последние недели даже отмечается небольшое снижение. Вместе с тем при ухудшении эпидситуации, если будет рост заболеваемости, могут быть приняты ограничения", – сказала Сархат Бейсенова.

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