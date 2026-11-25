Вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов на брифинге в Курултае прокомментировал поправки в части использования цифровых технологий в системе здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Оспанов отметил, что есть два фактора, которые влияют на информационную безопасность в здравоохранении.

"Первое – это человеческий фактор. Когда идет утечка за счет несанкционированного доступа работников медицинской организации к персональным медицинским данным пациентов. Второе, когда применяются разного роды технологии или за счет хакерских атак взламываются определенные ресурсы и утекают медицинские данные. В рамках представленного законопроекта по вопросам здравоохранения мы регулируем и первый, и второй случай", – заверил он.

Для этого проектом закона предлагается ввести норму, согласно которой, по его словам, каждый человек будет сам регулировать доступ к своим медицинским данным за счет цифровизации.

"Я, как пациент, могу указать, кому предоставляю данные и на какой период. Будет также предоставлена информация, кто заходил (в систему. – Прим. ред.) и с какой целью просматривал мои медицинские данные. Это тоже будет доступно за счет цифровизации", – пояснил вице-министр.

Документом также регламентируется применение искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, чтобы минимизировать риски взлома систем с использованием этих технологий.

Ранее депутаты Курултая одобрили в первом чтении поправки по вопросам здравоохранения. Документ направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие медицинских услуг и внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения.