В Казахстане продолжаются задержания подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В МВД рассказали о последних операциях полиции и итогах борьбы с наркопреступностью за первую декаду ноября, сообщает Zakon.kz.

В Алматы полицейские задержали 56-летнего местного жителя. При обыске его автомобиля и квартиры изъяли более 220 граммов кетамина.

В Шымкенте задержали 21-летнего мужчину, у которого обнаружили около 500 граммов синтетических наркотиков. По предварительным данным, он собирался продать запрещенные вещества на территории города.

В Павлодаре полицейские задержали 32-летнюю женщину с почти 1,5 килограмма α-PVP и около 30 граммов мефедрона. Выяснилось, что она нашла в соцсетях объявление о работе наркокурьером и специально приехала из Алматы для распространения наркотиков.

По данным МВД, за первые десять дней ноября в стране выявили 56 наркоправонарушений, в том числе 35 преступлений. Задержаны 35 подозреваемых, из которых 19 – по фактам сбыта наркотиков.

Всего из незаконного оборота изъяли более 200 килограммов наркотиков, включая 190 килограммов марихуаны, около 13 килограммов синтетических веществ и 4 килограмма гашиша. В МВД отметили, что удалось предотвратить распространение почти полумиллиона условных разовых доз.

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