В Министерстве труда и социальной защиты населения 25 ноября 2026 года рассказали, кто отказался от социальных выплат. Среди них были семьи с высоким доходом и элитной недвижимостью, сообщает Zakon.kz.

С момента запуска цифрового сервиса "Добровольный отказ от социальных выплат" более 900 казахстанцев отказались от получаемых выплат, среди них обеспеченные семьи.

"Например, семья проживающая на западе страны, состоящая из шести человек. У них официальный доход составлял свыше 3,8 млн тенге, в месяц – это более 636 тыс. тенге на каждого члена семьи", – отметили в ведомстве.

Помимо высокой зарплаты, у семьи есть несколько объектов жилой недвижимости, земельный участок и автомобили. Другая семья из южного региона также владеет несколькими объектами жилой недвижимости и земельными участками.

"Еще одна обеспеченная семья проживает в центральном регионе страны состоит из семи человек, включая пятерых несовершеннолетних детей. Официальный ежемесячный доход семьи составляет более 2,3 млн. тенге. Данная семья также ведет собственное дело и владеет элитным жильем, земельными участками, легковым, а также коммерческим транспортом", – добавили в Минтруда.

При этом в Министерстве труда подчеркивают, что такой шаг – это проявление личной социальной ответственности со стороны казахстанцев с высоким уровнем благополучия. Отказ остается исключительно добровольным правом каждого.

Отмечается, что отказ от социальных выплат не лишает права на поддержку от государства навсегда.

Если жизненные обстоятельства изменятся и снижается материальное положение, человек сможет в любой момент повторно обратиться за назначением пособий в обычном порядке.

В Минтруда также рассказали, как изменятся правила назначения выплат с 2027 года.