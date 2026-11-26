Дожди и снегопады обрушатся сразу на 13 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 26 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 26 ноября 2026 года, сразу в 13 регионах Казахстана ожидается непогода. Об этом стало известно из дорожного прогноза, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, в четверг осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются:
- в Акмолинской области,
- в Актюбинской области,
- в Атырауской области,
- в Карагандинской области,
- в Костанайской области,
- в Кызылординской области,
- в Мангистауской области,
- в Северо-Казахстанской области,
- в Западно-Казахстанской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Жетысу,
- в области Улытау.
Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия.
В связи с ожидаемой непогодой водителям рекомендуют:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
"1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – напомнили казахстанцам.
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