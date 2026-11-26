Дожди и снегопады обрушатся сразу на 13 регионов Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 26 ноября

Фото: Telegram/qazavtojol

Сегодня, 26 ноября 2026 года, сразу в 13 регионах Казахстана ожидается непогода. Об этом стало известно из дорожного прогноза, который предоставила пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в четверг осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются: в Акмолинской области,

в Актюбинской области,

в Атырауской области,

в Карагандинской области,

в Костанайской области,

в Кызылординской области,

в Мангистауской области,

в Северо-Казахстанской области,

в Западно-Казахстанской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Жетысу,

в области Улытау. Также сообщается, что на отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия. В связи с ожидаемой непогодой водителям рекомендуют: учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров. Материал по теме Зима намекает: циклон принесет в Казахстан снег с дождем и гололед 26-28 ноября "1403" – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – напомнили казахстанцам. Материал по теме Снег с похолоданием до +3°С ударит по Алматы, а Астану и Шымкент зальют дожди – прогноз погоды Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение 17 областях Казахстана на 26 ноября 2026 года.

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