Акимат Алматы предотвратил вырубку крупных елей на улице Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 ноября 2026 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы:

"Акимат Алматы принял меры для сохранения крупных елей, расположенных вдоль улицы Сатпаева, напротив Государственного музея искусств имени А. Кастеева. Изначально собственник территории планировал вырубить деревья, однако по итогам рассмотрения ситуации было принято решение об их сохранении и пересадке".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Власти мегаполиса пояснили, что "необходимость пересадки обусловлена чрезмерно плотным расположением елей, препятствующим их полноценному росту и развитию".

"Работы организованы за счет юридического лица, на территории которого произрастали деревья. Все работы проведены с соблюдением необходимых агротехнических требований. На месте пересаживаемых елей предусмотрена высадка новых деревьев". Пресс-служба акимата Алматы

Также горожан заверили, что "крупномерные ели пересажены на территории парков и скверов города".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Принятые меры направлены на сохранение существующих зеленых насаждений и увеличение озеленения города", – заключили в пресс-службе акимата Алматы.

24 ноября 2026 года жительница Алматы забеспокоилась, увидев работу коммунальных служб с елями на улице Сатпаева, напротив музея имени А. Кастеева. Женщина предположила, что деревья собираются срезать, и обратилась за разъяснениями к городским властям. В Управлении экологии и окружающей среды города заявили, что "на указанном участке осуществляются работы не по вырубке, а по пересадке зеленых насаждений породы ель".