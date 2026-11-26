Смертельный пожар в Алматы: кто организует похороны и как помогут пострадавшим, раскрыли в акимате
Согласно предоставленной информации, на сегодня девять человек, чье жилье пострадало при пожаре, размещены в гостинице. Им оказывается юридическая помощь, в том числе в восстановлении документов.
"Акимат района взял на себя организацию похорон совместно с представителями духовенства".Пресс-служба акимата Алматы
Отмечается, что на месте происшествия находится аким Бостандыкского района, который координирует работу оперативных служб и решение первоочередных вопросов.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот тяжелый для семей период им будет оказана вся необходимая поддержка. Ситуация находится на постоянном контроле", – сообщили в акимате Бостандыкского района.
Также власти мегаполиса добавили, что по вопросам оказания помощи и другим вопросам можно обращаться в Единый контакт-центр акимата Алматы Open Almaty по номеру "109". Контакт-центр работает круглосуточно, без выходных.
"Обстоятельства и причины пожара устанавливаются правоохранительными органами. Все профильные службы работают в оперативном режиме", – заключили в пресс-службе акимата Алматы.
Пожар произошел ночью 26 ноября 2026 года. По данным ДЧС Алматы, сообщение о возгорании частного жилого дома в Бостандыкском районе на пульт "112" поступило в 03:44. В ведомстве заверили, что первое подразделение пожарных прибыло на место через 4 минуты после поступления вызова: жилой дом был охвачен огнем, наблюдалось интенсивное открытое горение. Пожар полностью ликвидировали в 04:42, а на месте происшествия были обнаружены тела пяти человек, в том числе одного несовершеннолетнего.
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По факту смертельного пожара полицией Алматы возбуждено уголовное дело.