После трагедии, произошедшей сегодня, 26 ноября 2026 года, ночью в частном жилом доме в Бостандыкском районе Алматы, акимат района оперативно принял меры по поддержке пострадавших и семей погибших. Об этом заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, на сегодня девять человек, чье жилье пострадало при пожаре, размещены в гостинице. Им оказывается юридическая помощь, в том числе в восстановлении документов.

"Акимат района взял на себя организацию похорон совместно с представителями духовенства". Пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что на месте происшествия находится аким Бостандыкского района, который координирует работу оперативных служб и решение первоочередных вопросов.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот тяжелый для семей период им будет оказана вся необходимая поддержка. Ситуация находится на постоянном контроле", – сообщили в акимате Бостандыкского района.

Также власти мегаполиса добавили, что по вопросам оказания помощи и другим вопросам можно обращаться в Единый контакт-центр акимата Алматы Open Almaty по номеру "109". Контакт-центр работает круглосуточно, без выходных.

"Обстоятельства и причины пожара устанавливаются правоохранительными органами. Все профильные службы работают в оперативном режиме", – заключили в пресс-службе акимата Алматы.

Пожар произошел ночью 26 ноября 2026 года. По данным ДЧС Алматы, сообщение о возгорании частного жилого дома в Бостандыкском районе на пульт "112" поступило в 03:44. В ведомстве заверили, что первое подразделение пожарных прибыло на место через 4 минуты после поступления вызова: жилой дом был охвачен огнем, наблюдалось интенсивное открытое горение. Пожар полностью ликвидировали в 04:42, а на месте происшествия были обнаружены тела пяти человек, в том числе одного несовершеннолетнего.

По факту смертельного пожара полицией Алматы возбуждено уголовное дело.