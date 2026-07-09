Что натворил нетрезвый Данияр Елеусинов за рулем, показали в полиции

В Департаменте полиции (ДП) Астаны показали кадры с места дорожно-транспортных происшествий (ДТП), совершенных известным казахстанским боксером Данияром Елеусиновым, сообщает Zakon.kz.

Также показаны кадры его задержания, медицинского освидетельствования и судебного слушания.

"Как ранее сообщалось, сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, совершивший ДТП и скрывшийся с мест происшествий. В отношении водителя были собраны административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств, а также за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", – напомнили в полиции.

Полиция напомнила, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также оставление места дорожно-транспортного происшествия являются грубыми нарушениями законодательства и создают реальную угрозу безопасности участников дорожного движения.

Утром 9 июля стало известно, что казахстанский боксер, олимпийский чемпион и чемпион мира Данияр Елеусинов попал в ДТП в Астане. По итогам рассмотрения административного дела суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет.