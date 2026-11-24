В Актюбинской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла врач-оториноларинголог из Кандыагаша. Позже стало известно о смерти ее сына. Молодой человек покончил с собой, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального издания "Диапазон", авария произошла 23 ноября 2026 года на автодороге Кандыагаш–Шалкар, недалеко от поселка Журун.

По данным Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением, съехала в кювет, после чего машина опрокинулась.

"Водитель скончалась на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Погибшей оказалась Назгуль Кантуренова, врач-оториноларинголог Мугалжарской районной больницы. В областном управлении здравоохранения уточнили, что еще с 9 ноября женщина находилась в трудовом отпуске.

Позднее появилась информация о том, что вместе с врачом будут хоронить ее сына – Расула Бактыбая. В полиции на это уточнили, что во время аварии женщина находилась в автомобиле одна. Смерть молодого человека не связана с ДТП: он покончил с собой.

22 ноября в Атырау пассажирский автобус сбил ученицу седьмого класса. В результате аварии пострадали сама школьница и двое пассажиров общественного транспорта.