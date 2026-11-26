Полицейские предупредили об опасных участках на дорогах Атырауской области
Правоохранители отметили, что с начала года на территории Атырауской области зарегистрировано 14 ДТП с участием скота.
Особую опасность представляют автодороги Курмангазинского, Исатайского и Макатского районов, а также участки вблизи населенных пунктов Сагиз и Доссор.
В частности, повышенный риск выхода скота на проезжую часть отмечается на следующих участках трассы Атырау – Астрахань:
- 635-й км – село Байшака;
- 673-й км – село Х. Ергалиева;
- 710-й км – село Жанаталап;
- 775-й км – село Зинеден;
- 797-й км – граница Курмангазинского района;
- 820-й км – район разъезда №8;
- 879-й км – село Куйген.
На опасных участках дорог установили 72 предупреждающих знака: 50 – на трассах областного значения и 22 – на дорогах республиканского значения. Кроме того, полицейскими ведется работа по оснащению домашних животных световозвращающими лентами для предотвращения ДТП.
"Совместно с представителями крестьянских хозяйств, местными исполнительными органами и администрациями сельских округов проводится разъяснительная работа с владельцами скота. Им напоминают о необходимости контролировать домашних животных и не допускать их выхода на проезжую часть. Кроме того, в придорожных кафе, ресторанах и других объектах размещены специальные QR-коды, отсканировав которые водители могут ознакомиться с информацией об опасных участках автодорог и мерах предосторожности". ДП Атырауской области
Полиция призывает водителей снижать скорость при приближении к населенным пунктам и местам выпаса скота, а также внимательно следить за обочинами. Если на дороге появились животные, необходимо плавно снизить скорость и избегать резких манёвров.
Владельцам домашнего скота напоминают о необходимости не оставлять животных без присмотра и не допускать их выхода на автодороги.
В начале ноября 27 лошадей на трассе застали врасплох водителей в Туркестанской области. Табун гулял по дороге, не только мешая водителям, но и вытаптывая растения.