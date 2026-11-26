В Департаменте полиции Атырауской области назвали участки дорог с повышенным риском ДТП с участием домашних животных и призвали водителей соблюдать особую осторожность, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители отметили, что с начала года на территории Атырауской области зарегистрировано 14 ДТП с участием скота.

Особую опасность представляют автодороги Курмангазинского, Исатайского и Макатского районов, а также участки вблизи населенных пунктов Сагиз и Доссор.

В частности, повышенный риск выхода скота на проезжую часть отмечается на следующих участках трассы Атырау – Астрахань:

635-й км – село Байшака;

673-й км – село Х. Ергалиева;

710-й км – село Жанаталап;

775-й км – село Зинеден;

797-й км – граница Курмангазинского района;

820-й км – район разъезда №8;

879-й км – село Куйген.

На опасных участках дорог установили 72 предупреждающих знака: 50 – на трассах областного значения и 22 – на дорогах республиканского значения. Кроме того, полицейскими ведется работа по оснащению домашних животных световозвращающими лентами для предотвращения ДТП.

"Совместно с представителями крестьянских хозяйств, местными исполнительными органами и администрациями сельских округов проводится разъяснительная работа с владельцами скота. Им напоминают о необходимости контролировать домашних животных и не допускать их выхода на проезжую часть. Кроме того, в придорожных кафе, ресторанах и других объектах размещены специальные QR-коды, отсканировав которые водители могут ознакомиться с информацией об опасных участках автодорог и мерах предосторожности". ДП Атырауской области

Полиция призывает водителей снижать скорость при приближении к населенным пунктам и местам выпаса скота, а также внимательно следить за обочинами. Если на дороге появились животные, необходимо плавно снизить скорость и избегать резких манёвров.

Владельцам домашнего скота напоминают о необходимости не оставлять животных без присмотра и не допускать их выхода на автодороги.

В начале ноября 27 лошадей на трассе застали врасплох водителей в Туркестанской области. Табун гулял по дороге, не только мешая водителям, но и вытаптывая растения.