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Глава МЧС облетел в Атырауской области опасные участки, где есть угроза затопления

Глава МЧС облетел в Атырауской области опасные участки, где есть угроза затопления, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 22:02 Фото: МЧС РК
Во второй день рабочей поездки в Атыраускую область министр по ЧС Чингис Аринов, заместитель акима области Кайрат Нуртаев и начальник департамента по ЧС Нурлан Жанабаев посетили город Кульсары, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, министр осмотрел здание отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарную часть Жылыойского района и ознакомился с материально-технической базой.

Глава МЧС облетел в Атырауской области опасные участки, где есть угроза затопления, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 22:02

Фото: МЧС РК

"Затем на вертолете АО "Казавиаспас" был проведен аэровизуальный осмотр реки Жем и территории государственного природного резервата "Акжайык". В ходе мероприятия были обсуждены возможные угрозы подтопления и меры по предупреждению пожаров камышовых растительностей, способы систематического тушения пожаров", – говорится в сообщении.

16 марта синоптики "Казгидромета" предупредили о возможных паводках в шести регионах страны. 

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