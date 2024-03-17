Глава МЧС облетел в Атырауской области опасные участки, где есть угроза затопления
Фото: МЧС РК
Во второй день рабочей поездки в Атыраускую область министр по ЧС Чингис Аринов, заместитель акима области Кайрат Нуртаев и начальник департамента по ЧС Нурлан Жанабаев посетили город Кульсары, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, министр осмотрел здание отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарную часть Жылыойского района и ознакомился с материально-технической базой.
Фото: МЧС РК
"Затем на вертолете АО "Казавиаспас" был проведен аэровизуальный осмотр реки Жем и территории государственного природного резервата "Акжайык". В ходе мероприятия были обсуждены возможные угрозы подтопления и меры по предупреждению пожаров камышовых растительностей, способы систематического тушения пожаров", – говорится в сообщении.
16 марта синоптики "Казгидромета" предупредили о возможных паводках в шести регионах страны.
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