Глава МЧС облетел в Атырауской области опасные участки, где есть угроза затопления

Фото: МЧС РК

Во второй день рабочей поездки в Атыраускую область министр по ЧС Чингис Аринов, заместитель акима области Кайрат Нуртаев и начальник департамента по ЧС Нурлан Жанабаев посетили город Кульсары, сообщает Zakon.kz.

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