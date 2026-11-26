В ряде регионов Казахстана на 27 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области осадки в виде дождя и снега, на юге временами сильные, в горах снег, местами сильный, гололед, на севере, юге и в горах туман, днем похолодание до +5…+10°С, в горах до 0…-5°С. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на западе, юге, в центре и в горах порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Алматы осадки, временами сильные, дождь и снег, туман, днем до +5…+7°С. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Конаеве туман, днем до +5…+7°С. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В горах Иле Алатау и горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы снег, временами сильный, туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере и востоке Атырауской области осадки в виде снега и дождя, гололед. Ветер западный на севере, юге и востоке, порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный 15-20, временами 23 м/с. В Актобе снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау осадки, преимущественно снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, на севере, востоке и в центре временами 23-28 м/с. В Жезказгане временами осадки, преимущественно снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Костанайской области осадки, преимущественно снег, низовая метель, гололед, ночью и утром на западе, севере и востоке туман. В Костанае осадки, преимущественно снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Карагандинской области осадки, преимущественно снег, гололед, на западе, севере и востоке метель. В Караганде осадки, преимущественно снег, гололед, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области осадки, временами сильные, дождь и снег, на западе, юге, в горных и предгорных районах туман, днем похолодание до +5…+10°С, в горах до 0…-5°С. Ветер юго-западный в горных районах, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром туман, днем до +8…+10°С. В Туркестане ночью и утром туман, днем до +6…+8°С.

В Павлодарской области осадки в виде дождя и снега, на западе, востоке и в центре низовая метель, гололед. В Павлодаре осадки, дождь и снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Астане временами осадки, преимущественно снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20, ночью и утром временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе и северо-востоке Мангистауской области небольшие осадки, дождь и снег, гололед. Ветер западный, на западе, севере и в центре, порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области сильные осадки, дождь и снег, на севере, юге и в горах туман, днем похолодание до +5…+10°С, в горах до 0…-5°С. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горах 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром туман, днем до +8…+10°С. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке и юге Западно-Казахстанской области небольшие осадки, преимущественно снег, гололед, на западе, севере и востоке туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере и востоке, порывы 15-20 м/с. В Уральске небольшие осадки, преимущественно снег, гололед, туман. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере и в центре Кызылординской области осадки, дождь и снег, гололед, метель, на востоке туман. Ветер юго-западный, 15-20, днем на западе, севере и в центре порывы 25 м/с. В Кызылорде ночью и утром осадки, дождь и снег, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области осадки, дождь и снег, гололед, на севере, востоке и в горах временами сильные. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, юго-востоке и в центре 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более. В Усть-Каменогорске ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

В области Абай ночью осадки, дождь и снег, гололед, ночью и утром на юго-востоке туман. Ветер южный, юго-западный, 15-20 м/с, порывы 23-28, временами 30 м/с и более. В Семее ветер южный, юго-западный, порывы 15-20, временами 23 м/с.

В Акмолинской области осадки, преимущественно снег, низовая метель, гололед. В Кокшетау временами осадки, преимущественно снег, низовая метель, гололед.

Ночью в области Жетысу осадки, на востоке сильные, дождь и снег, в горах снег, временами сильный, днем на востоке, юге, в центре и в горах осадки, дождь и снег, временами гололед, на востоке, в центре и в горах туман, днем похолодание до +5…+10°С, в горах до 0…-5°С. Ветер юго-восточный, на востоке и в горах порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем похолодание до +5…+7°С.

О сюрпризах погоды на 27-29 ноября в Астане, Алматы и Шымкенте можно прочитать по этой ссылке.