В ближайшие дни три крупнейших мегаполиса Казахстана ждет непогода. Согласно прогнозу, в Астане ожидаются снег и морозы до -10°С, в Алматы – сильные снегопады и резкое похолодание, а в Шымкенте – дожди и до +10°С тепла, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из прогноза погоды на 27, 28 и 29 ноября 2026 года, который нам предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

27 ноября: облачно, временами осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед . Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с, ночью и утром временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...-2°С .

облачно, временами . Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с, ночью и утром временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем . 28 ноября: облачно, временами снег, метель, гололед . Ветер юго-западный, 9-14, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5...-7°С .

облачно, временами . Ветер юго-западный, 9-14, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем . 29 ноября: облачно, временами снег, ночью низовая метель. Ветер западный, 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -5...-7°С.

Прогноз погоды по Алматы

27 ноября: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дожди, снег), туман . Ветер юго-западный 3-8, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С , днем +5...+7°С .

переменная облачность, . Ветер юго-западный 3-8, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью , днем . 28 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дожди, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С , днем +6...+8°С .

переменная облачность, ночью осадки (дожди, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью , днем . 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

27 ноября: переменная облачность, ночью и утром дожди, туман . Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С , днем +8...+10°С.

переменная облачность, ночью и утром . Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью , днем +8...+10°С. 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С , днем +8...+10°С .

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью , днем . 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8°С.

О том, какой будет погода в Казахстане 26-28 ноября 2026 года, можете узнать здесь.