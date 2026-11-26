Сильные снегопады и резкое похолодание накроют Алматы, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз на 27-29 ноября
Фото: Zakon.kz
В ближайшие дни три крупнейших мегаполиса Казахстана ждет непогода. Согласно прогнозу, в Астане ожидаются снег и морозы до -10°С, в Алматы – сильные снегопады и резкое похолодание, а в Шымкенте – дожди и до +10°С тепла, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из прогноза погоды на 27, 28 и 29 ноября 2026 года, который нам предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет".
Прогноз погоды по Астане
- 27 ноября: облачно, временами осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 15-20 м/с, ночью и утром временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...-2°С.
- 28 ноября: облачно, временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, 9-14, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5...-7°С.
- 29 ноября: облачно, временами снег, ночью низовая метель. Ветер западный, 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°С, днем -5...-7°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 27 ноября: переменная облачность, осадки, временами сильные осадки (дожди, снег), туман. Ветер юго-западный 3-8, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +5...+7°С.
- 28 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дожди, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +6...+8°С.
- 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 27 ноября: переменная облачность, ночью и утром дожди, туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +8...+10°С.
- 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +8...+10°С.
- 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +6...+8°С.
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