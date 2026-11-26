В Северо-Казахстанской области у предпринимателя изъяли и уничтожили партию опасного замороженного мяса. Лабораторные анализы выявили в продукции возбудителя тяжелой инфекции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 ноября 2026 года издание Qazaqstan Media, во время мониторинга потребительского рынка у одного из индивидуальных предпринимателей отобрали пробу замороженного мяса.

Специалисты Национального референтного центра по ветеринарии обнаружили в образце бактерии Listeria monocytogenes, способные вызвать опасное инфекционное заболевание.

Небезопасную продукцию сожгли в специальной печи в присутствии представителей ветеринарных служб и владельца товара.

"Совместная работа государственных органов и общественных объединений позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать необходимые меры. При этом каждый предприниматель должен понимать свою ответственность за качество и безопасность реализуемых товаров", – отметил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей СКО Галымжан Ильясов.

В каком населенном пункте и у какого предпринимателя обнаружили зараженное мясо, в министерстве не уточнили. Мониторинг качества и безопасности товаров продолжается.

Обращать внимание стоит и на добавки к блюдам. Эксперт по питанию рассказала, почему популярные промышленные соусы превращают полезные блюда в опасный "коктейль" из скрытого сахара и масел.