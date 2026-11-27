Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана накануне, 26 ноября 2026 года, обратилось к водителям и пешеходам в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

В связи с ожидаемой непогодой ведомство призвало водителей и пешеходов соблюдать повышенные меры безопасности.

"Уважаемые граждане! По данным "Казгидромета", с 26 ноября в ряде регионов страны ожидается ухудшение погодных условий: дождь, снег, усиление ветра и гололед. В таких условиях снижается видимость, увеличивается тормозной путь и ухудшается управляемость автомобиля. Все это повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Призываем водителей быть предельно внимательными! Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию и соблюдайте боковой интервал. Избегайте резких маневров и торможений. Заранее планируйте маршрут с учетом прогноза погоды. При неблагоприятных погодных условиях воздержитесь от загородных поездок", – отметил начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Архат Тулегенов.

Он напомнил, что с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года в Казахстане запрещается эксплуатация транспортных средств без зимних шин.

"Они должны быть установлены на всех колесах автомобиля", – подчеркнул Архат Тулегенов.

Также он отметил, что особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам.

"Помните, что на скользкой дороге водитель не может мгновенно остановить автомобиль. Перед выходом на проезжую часть убедитесь, что водитель вас заметил и уступает дорогу. При переходе дороги не отвлекайтесь на телефон, снимайте наушники и не ограничивайте обзор капюшоном", – призвал Архат Тулегенов.

Спикер добавил, что сотрудникам полиции поручено оказывать необходимую помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации на дорогах.

"Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких!" – заключил Архат Тулегенов.

Ранее МВД Казахстана сделало срочное напоминание для водителей, которые планируют выезд на зимнюю дорогу.

О том, какой будет погода в Казахстане 27 ноября 2026 года, можете узнать по ссылке.