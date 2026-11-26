Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана в пятницу, 27 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков РГП "Казгидромет", по республике ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На юге и юго-востоке прогнозируются сильные осадки, а в горных районах области Жетысу и Алматинской области – сильный снег.

Также метеорологи предупреждают об усилении ветра, гололеде и тумане ночью и утром. Кроме того, на северо-западе, севере, юге и в центральных регионах страны возможна низовая метель.

Особенно сильные порывы ветра, как отмечают специалисты, ожидаются:

на западе, севере и востоке Павлодарской области;

на западе, севере и в центре области Абай;

на севере, юго-востоке и в центре Восточно-Казахстанской области;

ночью – на западе, севере и востоке Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей.

"В этих регионах скорость ветра местами может достигать 30 метров в секунду и более". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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