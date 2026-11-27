В Казахстане вблизи автомобильных пунктов пропуска через госграницу усилили контроль, а сотни автомобилей попали под проверку. Причину 27 ноября 2026 года назвали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в пресс-службе ведомства, министерством на постоянной основе проводится работа по выявлению транспортных средств с незаконно установленными дополнительными топливными баками.

"Вблизи автомобильных пунктов пропуска через госграницу усилен контроль за транспортом. Главные цели рейдов – предупреждение тяжких ДТП и пресечение нелегального вывоза горюче-смазочных материалов за пределы республики. С начала года по стране пресечено 634 факта незаконной установки дополнительных баков. Только за последние сутки выявлены еще два факта". Пресс-служба МВД РК

В связи с этим полиция призывает водителей соблюдать закон и не рисковать жизнями на дороге ради теневого заработка.

16 ноября 2026 года в МВД Казахстана отчитались о работе по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в рамках принципа "Закон и Порядок". В частности, были проведены рейды по домам, выявлены дополнительные топливные баки и наркограффити. В связи с этим ведомство обратилось к гражданам.