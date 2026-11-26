Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратился с заявлением по поводу тестирования на получение гражданства, сообщает Zakon.kz.

Cогласно официальной публикации, с 27 ноября по 7 декабря (до 18:00) состоится прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Казахстана.

Подать заявление можно будет на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO.

Само тестирование пройдет уже 8 декабря.

Тест состоит из 3 блоков:

тест по казахскому языку – 30 заданий, пороговый балл – 15;

тест по основам Конституции (на казахском или русском языке) – 40 заданий, пороговый балл – 20;

тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 30 заданий, пороговый балл – 15.

Максимальный балл – 100, пороговый балл – 50.

Известно, что на тестирования отводится 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.

Но за участие придется заплатить. Стоимость – 14 693 тенге.

Немного ранее абитуриентам из Казахстана напомнили о новом требовании для поступления в университеты Китая.