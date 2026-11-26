15 тысяч тенге и 100 заданий: в Казахстане назвали даты тестирования для получения гражданства
Фото: Zakon.kz
Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана обратился с заявлением по поводу тестирования на получение гражданства, сообщает Zakon.kz.
Cогласно официальной публикации, с 27 ноября по 7 декабря (до 18:00) состоится прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Казахстана.
Подать заявление можно будет на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO.
Само тестирование пройдет уже 8 декабря.
Тест состоит из 3 блоков:
- тест по казахскому языку – 30 заданий, пороговый балл – 15;
- тест по основам Конституции (на казахском или русском языке) – 40 заданий, пороговый балл – 20;
- тест по истории Казахстана (на казахском или русском языке) – 30 заданий, пороговый балл – 15.
Максимальный балл – 100, пороговый балл – 50.
Известно, что на тестирования отводится 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями (инвалидностью) для тестирования дополнительно предоставляется 30 минут.
Но за участие придется заплатить. Стоимость – 14 693 тенге.
Немного ранее абитуриентам из Казахстана напомнили о новом требовании для поступления в университеты Китая.
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