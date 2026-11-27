В Алматы 102-й день рождения отметил герой Великой Отечественной войны Виктор Изюмников. С этой знаменательной датой фронтовика поздравили военнослужащие местных органов военного управления города, сообщат Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона, с этой знаменательной датой фронтовика поздравили военнослужащие местных органов военного управления города.

Военнослужащие вручили ветерану поздравительный адрес от министра обороны Казахстана, пожелали ему крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Виктор Карпович родился 25 ноября 1924 года на хуторе Чернояров Зеленовского района Уральской области. После окончания средней школы в 1942 году он получил повестку в армию.

В то время в Уральске находилось военное училище связи, передислоцированное из Ленинграда. Туда и направили молодого призывника. В июне 1943 года группу курсантов, в которую входил Изюмников, откомандировали в Воздушно-десантные войска.

Виктор Карпович попал в 17-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, дислоцированную в Московской области. Позднее ее преобразовали в 355-й гвардейский стрелковый полк 106-й стрелковой дивизии, который направили на Будапештское направление.

В составе подразделения Изюмников участвовал в штурме Вены, освобождал чехословацкий город Зноймо, где и встретил Победу. К окончанию войны он дослужился до начальника радиостанции и получил звание старшего сержанта.

За мужество и отвагу, проявленные на фронте, Виктор Карпович был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.

В 1947 году ветеран вернулся к мирной жизни. Он окончил Уральский сельскохозяйственный техникум, а затем Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. Именно во время учебы в академии Виктор Карпович встретил свою будущую супругу Валентину Точиленкову. Вместе они прожили 60 лет.

После войны Виктор Карпович продолжил трудиться на благо общества и своей страны. Его судьба стала примером мужества, стойкости и преданности Родине – истории человека, чья жизнь вместила и суровые фронтовые испытания, и долгие годы мирного труда.

Ранее стало известно, что военнослужащие Национальной гвардии МВД РК навестили ветерана Великой Отечественной войны Вениамина Скаленко и поздравили его со 102-м днем рождения в Уральске.