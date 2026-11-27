Директор Центра по профилактике ВИЧ-инфекции Денис Панченко на брифинге 27 ноября 2026 года рассказал о профилактике ВИЧ-инфекции, передает корреспондент Zakon.kz.

Денис Панченко отметил, что в столице ежегодно проходят тестирование около 400 тыс. человек.

"С начала года в Астане выявлено 295 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 15 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний, в 2026 году расчетное количество людей, живущих с ВИЧ, в Астане составляет около 3800 человек", – добавил он.

Большинство случаев, по его словам, связано с половым путем передачи.

"По данным городского Центра профилактики ВИЧ-инфекции, 91,5% новых случаев связаны с половым путем передачи. При этом случаи парентерального заражения сократились в 1,5 раза. Среди выявленных случаев 64,1% приходится на мужчин и 35,9% на женщин. Наибольшая доля приходится на возрастную группу 20-39 лет, на которую приходится 46,8% случаев. Более 64,1% выявленных случаев зарегистрировано среди работающего населения", – подчеркнул спикер.

Он напомнил, что для диагностики применяются тест-системы четвертого поколения, которые выявляют не только антитела к ВИЧ, но и антиген p24. Это позволяет обнаруживать инфекцию на более ранних этапах и своевременно направлять пациентов на лечение.

"Современная антиретровирусная терапия позволяет людям, живущим с ВИЧ, сохранять здоровье, контролировать вирус и вести полноценную жизнь. Лечение назначается сразу после установления диагноза, независимо от клинической стадии заболевания, и проводится на амбулаторном уровне. В Казахстане антиретровирусная терапия предоставляется бесплатно. Рекомендуем проходить тестирование на ВИЧ не реже одного раза в год. Раннее выявление инфекции позволяет своевременно начать лечение, снизить риск дальнейшего распространения вируса и сохранить качество жизни", – призвал Денис Панченко.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 октября 2026 года, в Казахстане зарегистрировано 39 693 человека, живущих с ВИЧ.