В Костанайской области вынесли приговор по делу о ночном поджоге автомобиля. Суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября 2026 года около двух часов. По материалам дела, подсудимый с пометкой Ж. решил отомстить знакомому – потерпевшему Ш. – из-за личной неприязни и умышленно поджег его машину, нанеся значительный материальный ущерб.

Дело рассматривал Карабалыкский районный суд по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Фигурант полностью признал свою вину.

"Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде ограничения свободы на срок 4 года с установлением пробационного контроля на весь период. Потерпевший просил строго не наказывать", – сообщили в пресс-службе суда.

Гражданский иск по делу заявлен не был. Отягчающих обстоятельств суд не выявил, зато учел чистосердечное раскаяние, признание вины и наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей.

В итоге суд назначил мужчине три года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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