В Жамбылской области прокуратура Жуалынского района выявила, что несколько государственных служащих регулярно участвовали в азартных играх, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 27 ноября 2026 года в прокуратуре, должностные лица делали ставки через мобильное приложение букмекерской конторы. К примеру, один из главных специалистов местного исполнительного органа на игровой счет перечислил более 23 млн тенге.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора решением дисциплинарной комиссии четыре государственных служащих уволены по отрицательным мотивам", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что с 9 сентября 2024 года в Казахстане действует законодательный запрет на участие государственных служащих в азартных играх и пари.

Несоблюдение этого ограничения является основанием для увольнения с государственной службы.

Отмечается, что эти меры направлены на предупреждение игровой зависимости, снижение коррупционных рисков и укрепление доверия общества к государственным институтам.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят разработать новые этические принципы для госслужащих.