Пьяный иностранец без прав управлял экскаватором в Алматы
Фото: Zakon.kz
Среди жилых домов в Наурызбайском районе Алматы внимание полицейских привлек водитель тяжелой спецтехники, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что при проверке у водителя были выявлены явные признаки опьянения.
"Медицинское освидетельствование подтвердило: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что он является гражданином Узбекистана и вовсе не имеет водительского удостоверения".Пресс-служба ДП Алматы
Теперь по данному факту материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.
В качестве наказания нарушителю назначили административный арест.
Ранее мы писали о том, что необычную находку обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего предприятия в Алатауском районе Алматы. Во время сортировки отходов один из работников заметил среди мусора предмет, похожий на охотничье ружье.
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