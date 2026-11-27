Среди жилых домов в Наурызбайском районе Алматы внимание полицейских привлек водитель тяжелой спецтехники, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что при проверке у водителя были выявлены явные признаки опьянения.

"Медицинское освидетельствование подтвердило: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что он является гражданином Узбекистана и вовсе не имеет водительского удостоверения". Пресс-служба ДП Алматы

Теперь по данному факту материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.

В качестве наказания нарушителю назначили административный арест.

Ранее мы писали о том, что необычную находку обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего предприятия в Алатауском районе Алматы. Во время сортировки отходов один из работников заметил среди мусора предмет, похожий на охотничье ружье.