МЧС обратилось к казахстанцам с важным предупреждением: это касается каждого двора
Фото: МЧС РК
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК напомнили казахстанцам, что специальные площадки во дворах жилых комплексов предназначены исключительно для пожарной и аварийно-спасательной техники, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в ведомстве, оставлять там личные машины нельзя, так как это напрямую влияет на скорость спасения людей.
При пожаре на счету каждая секунда, а спецтехнике необходим беспрепятственный подъезд к дому, говорят спасатели.
Если площадка занята припаркованным транспортом, это серьезно затрудняет тушение огня и проведение спасательных работ.
"Свободное место для пожарной техники – это возможность вовремя прийти на помощь и спасти чью-то жизнь", – подчеркнули в МЧС РК.
Ранее глава МЧС рассказал, что в Казахстане начали устанавливать специальные дорожные знаки и разметку, запрещающие парковку автомобилей на местах для пожарной техники. Нарушителей ждет административный штраф.
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