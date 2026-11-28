В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК напомнили казахстанцам, что специальные площадки во дворах жилых комплексов предназначены исключительно для пожарной и аварийно-спасательной техники, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, оставлять там личные машины нельзя, так как это напрямую влияет на скорость спасения людей.

При пожаре на счету каждая секунда, а спецтехнике необходим беспрепятственный подъезд к дому, говорят спасатели.

Если площадка занята припаркованным транспортом, это серьезно затрудняет тушение огня и проведение спасательных работ.

"Свободное место для пожарной техники – это возможность вовремя прийти на помощь и спасти чью-то жизнь", – подчеркнули в МЧС РК.

Ранее глава МЧС рассказал, что в Казахстане начали устанавливать специальные дорожные знаки и разметку, запрещающие парковку автомобилей на местах для пожарной техники. Нарушителей ждет административный штраф.