В Казахстане начали устанавливать специальные дорожные знаки и разметку, запрещающие парковку автомобилей на местах для пожарной техники, сообщает Zakon.kz.

Где появятся такие парковки и какие штрафы грозят нарушителям, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов.

По словам главы МЧС, необходимые изменения в нормативно-правовые акты уже внесены и вступили в силу. Хотя новые требования распространяются на строящиеся объекты, специальные парковочные места начали оборудовать и в существующих жилых комплексах.

Одним из первых примеров стал ЖК "Гранд Алатау" в Астане, где по согласованию с объединением собственников имущества (ОСИ) установили соответствующий знак и нанесли разметку.

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"Мы внесли дополнения в нормативно-правовые акты, и они на сегодня вступили в силу. Эта норма распространяется на новые объекты, но здесь мы договорились с ОСИ и установили специальную разметку и запрещающий знак. Будем и дальше устанавливать их в других дворах", – сообщил Мурат Муханов.

Министр подчеркнул, что занимать выделенные для пожарной техники места другим автомобилям запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

"Если на специальные места будут ставить другие машины, это компетенция Министерства внутренних дел. Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы: за первое нарушение – 5 МРП, за повторное в течение года – 10 МРП", – пояснил глава МЧС.

Работу по обустройству специальных парковочных мест для пожарной техники планируют продолжить и в других жилых дворах.

Ранее МЧС Казахстана сделало важное предупреждение.