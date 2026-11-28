В Костанайской области 84-летней незрячей пенсионерке предоставили государственного адвоката по делу об ограблении дома. Решение последовало после резонанса в СМИ и обращений в надзорные органы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 28 ноября 2026 года издание "ТоболИнфо" со ссылкой на официальные ответы полиции и прокуратуры, ситуация сдвинулась с мертвой точки.

В ночь с 17 на 18 октября в дом жительницы поселка Кушмурун через разбитое кухонное окно проник неизвестный и похитил умную колонку и часы, которые помогали женщине ориентироваться в быту.

"После случившегося родственники забеспокоились, сможет ли пенсионерка самостоятельно защищать свои права в рамках уголовного дела. Они просили предоставить ей адвоката за счет государства, однако первоначально получили отказ. В постановлении следователь ссылался на то, что женщина является полностью дееспособной, а ее дочь допущена к участию в деле в качестве представителя", – говорится в сообщении.

По данным департамента полиции Костанайской области, к досудебному производству в качестве представителя потерпевшей допущен адвокат областной коллегии адвокатов М. Касымтаева.

Расследование ведется по факту кражи (ч. 3 ст. 188 УК РК), подозреваемый установлен, к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В прокуратуре Аулиекольского района уточнили, что 6 ноября 2026 года ходатайство дочери о признании представителем потерпевшей удовлетворили, а 20 ноября обеспечили участие защитника за счет бюджета.

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