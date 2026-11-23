23 ноября 2026 года в Алматы продолжилось главное судебное разбирательство по делу о гибели незрячего 26-летнего пассажира Каната Баткалказы на станции метро, передает корреспондент Zakon.kz.

Уголовное дело рассматривается в Медеуском районном суде №2 в открытом режиме на казахском языке.

На скамье подсудимых – 47-летняя контролер Майра Болатбекова. Потерпевшими являются родные погибшего Каната Баткалказы – дедушка и отец.

На заседании допрошен свидетель Наурызбай Кенес, который работает дежурным по оказанию помощи пассажирам в метро.

"Знаком с подсудимой по работе последние несколько лет. 10 декабря 2024 году я находился на рабочем месте. Не было никаких сигналов. Если в метро заходят люди с инвалидностью, нам дежурные должны сообщать, далее мы сами контролируем процесс. Я прошу сотрудника встретить такого пассажира, сопроводить до поезда и посадить его. Все это фиксируется в специальном журнале", – рассказал Наурызбай Кенес.

Однако, по его словам, в тот день у турникета стояла сотрудница метро Майра Болатбекова, которая не сообщила о незрячем пассажире, передвигавшемся без сопровождения.

"Она не должна была пропускать его, и также должна была сообщить мне о том, что подошел незрячий пассажир. У нее на месте есть специальная кнопка, по ней она должна была дать сигнал. Если кнопка не работала, то тоже нужно было оповестить о том, что она вышла из строя. Но мне ничего не доложили ни о сломанной кнопке, ни о пассажире с инвалидностью", – сказал Наурызбай Кенес.

Свидетель поделился, что в момент несчастного случая он находился на своем рабочем месте – в кабинете дежурной подстанции. И, услышав взволнованные голоса машинистов, сразу остановил поезд.

"Когда два поезда с двух сторон приехали, я услышал разговор машинистов. Толком не понял, о чем они говорят, но сразу остановил поезд. В экстренных случаях у меня есть полномочия остановить поезда, чтобы выяснить ситуацию. По камерам видел, что люди столпились. Сразу побежал к платформе", – отметил Наурызбай Кенес.

Также свидетель дополнил, что в его распоряжении находятся 56 камер, которые установлены в разных частях станции, и он наблюдает за происходящим в режиме реального времени.

"Только я отвечаю за камеры. В мои обязанности входит следить за камерами, 56 камер есть, у меня был доступ к ним, там не только платформа, но и другие помещения. Обычно на камеры смотрим, когда есть какие-то замечания. У меня записи не сохраняются, я отслеживаю в реальном режиме. Пассажир хоть и был с тростью и в очках – по видео не совсем понятно, что он незрячий", – рассказал Наурызбай Кенес.

Ранее многодетная контролер Майра Болатбекова рассказала, как оказалась на скамье подсудимых.

Трагедия произошла 10 декабря 2024 года. 26-летний незрячий пассажир Канат Баткалказы намеревался зайти в вагон, однако упал на рельсы. Он скончался на месте.