В Шымкенте врачи провели сложную операцию и извлекли из ноги пациента металлические конструкции, установленные семь лет назад. Смещение элементов ограничило подвижность сустава и грозило серьезными осложнениями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 28 ноября 2026 года сайт телеканала "Отырар", хирургическое вмешательство выполнили специалисты городской клинической больницы №1.

Со временем закрепленные на кости детали сместились: часть из них внедрилась в костную ткань, а другие подошли вплотную к коже, рискуя повредить ее изнутри.

"В результате у пациента ограничилась подвижность сустава и нарушилась нормальная функция конечности. Как отмечают специалисты, длительное ограничение подвижности сустава может привести к развитию дегенеративных изменений, в том числе артроза", – говорится в сообщении.

После обследования врачи решили оперировать пациента. Во время вмешательства все установленные ранее металлоконструкции и сместившиеся фрагменты успешно удалили.

По словам специалистов, смещение подобных конструкций нередко травмирует кости и мягкие ткани, нарушает работу сустава и вызывает дополнительные осложнения. Сейчас мужчина остается под наблюдением врачей.

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