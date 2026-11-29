Для алматинцев, пришедших на избирательные участки с самого утра, подготовили небольшие сюрпризы – памятные сувениры и сладкие подарки, сообщает Zakon.kz.

В Алмалинском и Турксибском районах уже с первых минут голосования отмечается активность горожан. Первых избирателей здесь встречают с теплыми пожеланиями и вручают им подарки.

Фото: Акимат города Алматы

Добрую традицию поддержали и в других районах Алматы. Такие знаки внимания стали приятным дополнением к воскресному утру и создали на избирательных участках праздничную атмосферу.

Фото: Акимат города Алматы

Отметим, что сегодня в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата города.

Открыты 670 избирательных участков, на 41 из них доступен сервис по однодневной регистрации для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в Алматы.

Голосование продлится до 20:00.

Ранее сообщалось, что первые избиратели проголосовали на выборах депутатов маслихата Астаны.