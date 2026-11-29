Приятный сюрприз с утра: первым избирателям в Алматы вручают подарки
Фото: Акимат города Алматы
Для алматинцев, пришедших на избирательные участки с самого утра, подготовили небольшие сюрпризы – памятные сувениры и сладкие подарки, сообщает Zakon.kz.
В Алмалинском и Турксибском районах уже с первых минут голосования отмечается активность горожан. Первых избирателей здесь встречают с теплыми пожеланиями и вручают им подарки.
Добрую традицию поддержали и в других районах Алматы. Такие знаки внимания стали приятным дополнением к воскресному утру и создали на избирательных участках праздничную атмосферу.
Отметим, что сегодня в Алматы проходят внеочередные выборы депутатов маслихата города.
Открыты 670 избирательных участков, на 41 из них доступен сервис по однодневной регистрации для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в Алматы.
Голосование продлится до 20:00.
Ранее сообщалось, что первые избиратели проголосовали на выборах депутатов маслихата Астаны.
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