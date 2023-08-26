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Токаев и Рахмон посетили главную мечеть Астаны

Токаев и Рахмон посетили главную мечеть Астаны Фото: akorda.kz
26 августа 2023 года президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили главную мечеть Астаны, построенную в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте Акорды.

Токаев и Рахмон посетили главную мечеть Астаны

Фото: akorda.kz

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.

Токаев и Рахмон посетили главную мечеть Астаны

Фото: akorda.kz

Главы государств осмотрели крупнейшую мечеть Центральной Азии.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану 25 августа 2023 года. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. После состоялись переговоры двух лидеров в узком формате, в ходе которых Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство.

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В этот же день Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры РК в РК.

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