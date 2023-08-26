Токаев и Рахмон посетили главную мечеть Астаны
Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте Акорды.
Фото: akorda.kz
Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы прочитал суры из Корана и пожелал народам двух стран мира, процветания и благополучия.
Фото: akorda.kz
Главы государств осмотрели крупнейшую мечеть Центральной Азии.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану 25 августа 2023 года. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. После состоялись переговоры двух лидеров в узком формате, в ходе которых Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство.
В этот же день Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры РК в РК.