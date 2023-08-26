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Что министр Мусин презентовал Токаеву и Рахмону

Что министр Мусин презентовал Токаеву и Рахмону Фото: akorda.kz
26 августа 2023 года президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили Офис цифрового правительства, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, главам двух государств были представлены отечественные IT-решения.

"Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин презентовал IT-платформы, способствующие эффективному взаимодействию государственных органов с гражданами", – говорится в сообщении.

В частности, были представлены примеры проактивного запроса на выдачу документов при регистрации рождения ребенка, а также оформлении недвижимости и автомобиля.

Что министр Мусин презентовал Токаеву и Рахмону

Фото: akorda.kz

Президентов двух стран ознакомили с платформой подачи обращений граждан e-Otinish и системой космического мониторинга, позволяющей обеспечивать прозрачность деятельности субъектов недропользования и выявлять неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения.

Лидерам Казахстана и Таджикистана рассказали о ходе реализации проекта "Цифровая карта семьи". Проект является эталонной базой данных, включающей 100 показателей социального благополучия из 20 баз данных центральных государственных органов. База помогает классифицировать все семьи по пяти уровням благополучия и в проактивном формате оказывать адресную социальную помощь.

Что министр Мусин презентовал Токаеву и Рахмону

Фото: akorda.kz

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана поделится опытом реализации платформы электронного правительства с министерством промышленности и новых технологий Таджикистана.

Что министр Мусин презентовал Токаеву и Рахмону

Фото: akorda.kz

В рамках сотрудничества между странами также будет предусмотрена возможность обучения таджикских специалистов в передовых IT-школах и научно-исследовательских институтах Казахстана.

Эмомали Рахмон выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за содействие в вопросе развития цифровых технологий в Таджикистане.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану 25 августа 2023 года. Высокого гостя в столичном аэропорту лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. После состоялись переговоры двух лидеров в узком формате, в ходе которых Эмомали Рахмон поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за гостеприимство.

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В этот же день Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана и открыли Дни культуры РК в РК.

26 августа Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили главную мечеть Астаны, построенную в 2022 году, а также выставку товаров из Таджикистана.

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