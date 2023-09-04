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Министерство туризма и спорта РК озабочено золотом и серебром

Какие приоритеты у Министерства туризма и спорта РК Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физкультуры МТС РК Бекболат Байжанов в СЦК рассказал о приоритетах в деятельности ведомства на ближайшее время, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бекболат Байжанов напомнил, что 2 сентября указом президента Ермек Маржикпаев возглавил Министерство туризма и спорта Казахстана.

"Наш министр провел собрание и расставил приоритеты на ближайшее время", – добавил заместитель председателя комитета по делам спорта и физкультуры МТС.

При этом он напомнил, что ранее такое ведомство в Казахстане уже было.

"В 2006 и 2012 годы было такое министерство – туризма и спорта. Заново создали это министерство", – пояснил спикер.

По его словам, сейчас ключевая задача ведомства – подготовка к Азиатским и Олимпийским играм.

"Азиатские игры будут в сентябре. По прогнозам, на этих играх мы в среднем более 20 золотых медалей можем выиграть. Это даст шестое-седьмое место", – заявил Бекболат Байжанов.

Какие задачи будет выполнять новое министерство и каковы его полномочия, можно прочитать здесь

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