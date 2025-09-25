Бахытжан Сапиев стал советником президента Казахстана

Новым советником президента Казахстана стал Бахытжан Сапиев, сообщает Zakon.kz.

Cоответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба Акорды 25 сентября 2025 года.

"Распоряжением главы государства Сапиев Бахытжан Шаймухаметович назначен советником президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в официальном сообщении.

Бахытжан Сапиев родился 25 июня 1966 года в городе Жаркенте Панфиловского района Алматинской области. В 1988 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, в 1999 году – Казахскую государственную академию управления, в 2006 году – Академию экономики и права. Кандидат экономических наук.

1988-1992 годы – лаборант, ассистент, старший преподаватель кафедры "Применение электрической и тепловой энергии в сельском хозяйстве" Казахского сельскохозяйственного института;

1992-1993 годы – специалист, старший специалист Строительного отдела Алатауской районной администрации города Алматы;

1993-1997 годы – начальник отдела Экологической инспекции Алатауской районной администрации города Алматы;

1997-1998 годы – начальник отдела Эколого-санитарной инспекции аппарата акима Ауэзовского района города Алматы;

1998-2008 годы – заместитель акима Бостандыкского района Алматы;

2008-2012 годы – начальник Управления предпринимательства и промышленности аппарата акима города Алматы;

2018-2019 годы – руководитель Департамента – главный государственный инспектор по госконтролю города Астаны Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию;

2019-2020 годы – заместитель председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития;

2020-2023 годы – государственный инспектор, заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Казахстана;

С 22 сентября 2023 года – заведующий Отделом государственного контроля Администрации президента РК.

Награжден орденом "Құрмет".

Ранее Токаев провел ряд кадровых перестановок. К примеру, Тамара Дуйсенова и Канат Шарлапаев больше не являются помощниками президента. Также Ернар Баспаев покинул пост советника. Кроме того, Кунсулу Закарья больше не является советником по вопросам науки и инноваций.