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Посол США высказался о появлении в Казахстане "списка иноагентов"

Посол США прокомментировал появление "списка иноагентов" в Казахстане Фото: freepik
На пресс-конференции 29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм отметил, что дипмиссия внимательно наблюдает за ситуацией вокруг списка лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Дэниела Розенблюма, некоторые уже провели параллели между этим списком и законами других стран, но это, на его взгляд, разные вещи.

"Мы знаем про эти списки, и это то, за чем наше посольство сейчас внимательно наблюдает. И также мы наблюдаем за реакциями НПО, медиа, которые последовали после публикации этого списка. Некоторые люди проводили параллели между этим списком и законами, которые существуют в других странах о так называемых иностранных агентах. Я понимаю, почему люди делают такие сравнения, но я хотел бы сказать, что на данный момент это разные вещи". Дэниел Розенблюм

Он отметил, что нахождение в списке лиц, финансируемых из-за рубежа, сейчас не подразумевает никаких последствий, связанных с законом, для физлиц или организаций. 

"Это не несет никаких последствий для их ежедневной работы. Если это действительно так, нам бы хотелось, чтобы это оставалась так же. То есть чтобы не было никаких последствий и препятствий для работы данных организаций. Мы будем продолжать следить за ситуацией – что скажет правительство Казахстана, что скажут НПО. Если у нас возникнут какие-то поводы для беспокойства, мы обязательно упомянем о них в наших разговорах с правительством". Дэниел Розенблюм

Ранее на сайте Комитета государственных доходов опубликовали реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.

Также американский дипломат ответил на вопрос, упростят ли процедуру получения немиграционных виз в Соединенные Штаты.

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Оксана Скибан
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