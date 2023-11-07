В МИД Израиля отреагировали на выделение Казахстаном миллиона долларов Палестине

Заместитель генерального директора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин на брифинге 7 ноября 2023 года прокомментировала выделенный Казахстаном миллион долларов для Палестины в качестве гуманитарной помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Симоны Гальперин, Израиль не возражает против выделения помощи палестинцам.

"Израиль не возражает против помощи палестинцам. Израиль воюет с ХАМАСом, не с палестинцами. Единственное, что Израиль говорит и, опять же я хочу быть очень ясной по этому поводу, – помощь должна идти палестинцам, не ХАМАС, не террористам, палестинцам, чтобы помощь шла на больницы, школы, чтобы строить детские сады, на экономику". Симона Гальперин

Она добавила, что за последние годы палестинцы получили больше всего гумпомощи от разных международных организаций и стран, нежели чем другие государства.

"К сожалению, в течение последних десятков лет палестинцы получили от ООН и других организаций больше помощи, чем любой другой народ. Но где эта помощь? Вместо того, чтобы быть водоснабжению и индустрии, экономике, школам и больницам, это все под землей, в тоннелях ХАМАСа. Так что мы абсолютно не возражаем против помощи палестинцам, но требуем, чтобы эта помощь шла действительно для палестинского гражданского населения". Симона Гальперина

Ранее представитель МИД Израиля обозначила позицию своей страны по ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что Израиль не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС. Вдобавок она заверила, что правительство всячески оказывает поддержку иностранным гражданам, в том числе казахстанцам, желающим покинуть страну.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 ноября 2023 года на 10 саммите Организации тюркских государств заявил, что принял решение выделить Палестине 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи.

6 ноября официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что выделенный Казахстаном 1 млн долларов уже перечислили пострадавшим в секторе Газа.

Израиль все еще продолжает свою операцию на территории сектора Газа. Тем временем на его территории находятся 76 казахстанцев.