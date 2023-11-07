В МИД Израиля ответили, почему казахстанцы не могут выехать из Газы

Заместитель генерального директора МИД Израиля по Евразии и Балканам Симона Гальперин на брифинге 7 ноября рассказала, что с израильской стороны нет никаких ограничений или проблем с выездом иностранцев из Газы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным представителя МИД Израиля, в Газе сейчас остается несколько тысяч иностранцев. С израильской стороны нет никаких ограничений или проблем с их выездом.

"Мы получили списки от Казахстана, как и от других стран. И мы с израильской стороны не имеем возражений и содействуем их выезду из Газы. Но есть две проблемы. Первая – выезд через Египет. Они это только начали. Три недели египтяне не разрешали вывозить иностранцев из Газы, начали лишь на прошлой неделе. Другая проблема – они ограничивают, сколько могут выехать каждый день. Если в Газе где-то 7 тысяч, а Египет разрешает выехать по 500 человек, то предположительно это займет около двух недель. Не знаю, как там создается очередь, но мы все списки передали, чтобы люди могли выехать". Симона Гальперин

Вдобавок к этому не разрешил выезд иностранцев ХАМАС. Боевики ХАМАС держат в плену не только израильтян, палестинцев, но и граждан других государств, которые находятся в Газе и хотят выехать.



"С израильской стороны нет никаких проблем или ограничений с выездом иностранцев. Наоборот. Для нас как можно больше выедут из Газы, где ведется военная операция, так лучше. Мы хотим, чтобы там остались только ХАМАС". Симона Гальперин

Она также заверила, что правительство всячески оказывает поддержку иностранным гражданам, в том числе казахстанцам, желающим покинуть страну.

Ранее Симона Гальперина обозначила позицию Израиля по ситуации на Ближнем Востоке. Она подчеркнула, что Израиль не воюет с палестинцами, а воюет с ХАМАС.

7 октября боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. Они захватили десятки заложников и устроили резню в нескольких пограничных израильских поселениях. Армия Израиля вытеснила боевиков со своей территории и ответила мощным ударом по сектору Газа, взяв его в осаду.

Сейчас гуманитарная ситуация в Газе – катастрофическая, погибли уже 10 тыс. человек. ООН утверждает, что в секторе не хватает мешков для трупов, чтобы собрать тела всех погибших, и предупреждает о риске геноцида. Многие мирные жители лишены доступа к чистой питьевой воде и едят не чаще раза в день. Израиль настаивает на немедленном освобождении всех захваченных ХАМАСом заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в Газе наземную операцию.

22 октября 2023 года стало известно, что в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана.