Сегодня станет известно имя нового премьер-министра Казахстана
Главной политической новостью стала отставка правительства и уход Алихана Смаилова с поста премьер-министра.
Как рассказал нам информированный источник, сегодня в 11:00 состоится заседание фракции партии Amanat, на которой будет выдвигаться кандидатура премьера.
Корреспонденту Zakon.kz пресс-секретарь партии Amanat подтвердил, что заседание фракции будет сегодня, однако он не уточнил по времени. Известно также, что СМИ на это мероприятие не приглашали.
Обновлено в 10:10
"Настоящим сообщаем, что сегодня ожидается собрание фракции партии Amanat, в ходе которого планируется обсудить кандидатуру премьер-министра", – позднее сообщили в пресс-службе партии Amanat.
5 февраля 2024 года правительство Казахстана ушло в отставку перед расширенным заседанием, которое назначено на 7 февраля с участием президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период. Обязанности премьер-министра временно будет исполнять Роман Скляр.
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Позднее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали рассказал, как будут назначать премьер-министра.