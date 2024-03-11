Токаев встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Казахстана, приветствуя Сагибу Гафарову, отметил, что казахско-азербайджанские отношения демонстрируют высокую динамику развития.

"Действительно, Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами, союзниками. Мы сегодня говорили о том, что подобные определения накладывают особую ответственность на действия руководителей государств, правительств. Содержание нашего сотрудничества поражает масштабом и, самое главное, перспективами. Целый ряд проектов является уникальным. Когда мы говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами, прежде всего на ум приходят такие отрасли, как нефть и газ, транспорт и логистика, цифровизация, сельское хозяйство, индустрия и прочее", – сказал глава государства.

Председатель Милли Меджлиса поблагодарила президента Касым-Жомарта Токаева за всемерную поддержку развития двусторонних межпарламентских связей.

"Я более чем уверена, что Ваш сегодняшний визит внесет особую лепту в развитие дружественных, братских отношений, которые сложились между нашими странами. На сегодняшний день мы уже говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических отношениях. Я знаю, что сегодня был обговорен ряд очень важных вопросов, которые касаются развития отношений во многих сферах жизни наших народов. Я сегодня с особой гордостью, с чувством глубокого удовлетворения хочу сказать о том, что между нашими парламентами сложились действительно очень глубокие и рабочие отношения", – подытожила Сагиба Гафарова.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Затем Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Позднее президенты двух стран обсудили совместные проекты.

Алиев поблагодарил Токаева за помощь в деле восстановления Карабаха.

Токаев и Алиев провели брифинг для представителей СМИ.