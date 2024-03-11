Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 20:49 Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Казахстана, приветствуя Сагибу Гафарову, отметил, что казахско-азербайджанские отношения демонстрируют высокую динамику развития.

"Действительно, Казахстан и Азербайджан являются стратегическими партнерами, союзниками. Мы сегодня говорили о том, что подобные определения накладывают особую ответственность на действия руководителей государств, правительств. Содержание нашего сотрудничества поражает масштабом и, самое главное, перспективами. Целый ряд проектов является уникальным. Когда мы говорим о стратегическом характере взаимоотношений между нашими странами, прежде всего на ум приходят такие отрасли, как нефть и газ, транспорт и логистика, цифровизация, сельское хозяйство, индустрия и прочее", – сказал глава государства.

Председатель Милли Меджлиса поблагодарила президента Касым-Жомарта Токаева за всемерную поддержку развития двусторонних межпарламентских связей.

"Я более чем уверена, что Ваш сегодняшний визит внесет особую лепту в развитие дружественных, братских отношений, которые сложились между нашими странами. На сегодняшний день мы уже говорим о стратегическом партнерстве, о союзнических отношениях. Я знаю, что сегодня был обговорен ряд очень важных вопросов, которые касаются развития отношений во многих сферах жизни наших народов. Я сегодня с особой гордостью, с чувством глубокого удовлетворения хочу сказать о том, что между нашими парламентами сложились действительно очень глубокие и рабочие отношения", – подытожила Сагиба Гафарова.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.

Затем Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Позднее президенты двух стран обсудили совместные проекты.

Алиев поблагодарил Токаева за помощь в деле восстановления Карабаха.

Токаев и Алиев провели брифинг для представителей СМИ.

Читайте также

президент РК
Токаев возложил цветы к могиле общенационального лидера Азербайджана
подписание документов
Какие документы подписаны по итогам переговоров глав Казахстана и Азербайджана
президент РК
Транскаспийский транспортный маршрут раскрывает полностью свой потенциал – Алиев
Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Азербайджан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
На трассе Алматы – Бишкек образовались гигантские пробки
Похолодание до -20°С обещают казахстанцам
20-градусные морозы возвращаются в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: