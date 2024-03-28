С кем еще встретился Токаев в Китае

28 марта 2024 года на полях Боаоского азиатского форума состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя секретаря, президент отметил, что его участие в Боаоском азиатском форуме свидетельствует о серьезном внимании ОЭСР к Азии.

По его словам, этот регион представляет собой гигантское экономическое сообщество.

"Казахстан также играет довольно важную роль в этом пространстве, по крайней мере в региональном измерении. Как я уже сказал в своем выступлении на форуме, мы придаем большое значение сотрудничеству с ОЭСР. Наши представители регулярно участвуют в заседаниях комитетов ОЭСР. Мы стремимся следовать рекомендациям организации. Как вы знаете, мной поставлена цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР". Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства подчеркнул, что за время сотрудничества с ОЭСР Казахстан подписал ряд важных документов. Кроме того, ведется работа по присоединению к другим обязательным правовым инструментам ОЭСР.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Матиас Корман подтвердил приверженность организации укреплению всестороннего взаимодействия с азиатскими странами, включая Казахстан. По его мнению, отношения между Казахстаном и ОЭСР складываются очень хорошо.

"Имеется большой потенциал для их расширения и укрепления в будущем. Мне очень приятно слышать, что Казахстан намерен привести свою политику в соответствие со стандартами и передовым опытом ОЭСР. Мы готовы приложить все возможные усилия для помощи и поддержки вашей программы реформ. Мы заинтересованы в повышении уровня глобального сотрудничества в целях решения многочисленных проблем, стоящих сегодня перед нами". Матиас Корман

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по открытию регионального офиса организации в Казахстане. Он также пригласил представителей ОЭСР принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

Ранее Токаев провел встречу с Пан Ги Муном, назвав его одним из лучших генсекретарей ООН.

Также глава Казахстана провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.