Президент высказался о желающих выйти из казахстанского гражданства

Касым-Жомарт Токаев 25 апреля 2024 года заявил, что бирюзовый паспорт Казахстана символизирует высокие ценности, сообщает Zakon.kz.

По его словам, каждый обладатель паспорта пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений.

"Любой гражданин Казахстана в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении глава государства добавил, что паспорт признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства.

"Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе. Сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира. Это неплохой показатель". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, заявил президент, за последние годы в разы сократилось количество лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана.

"Все это является убедительным свидетельством устойчивого развития и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене". Касым-Жомарт Токаев

Ранее на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" Токаев заявил, что мир вступил в эпоху катаклизмов, и Казахстан не является исключением.

24 апреля глава государства освободил от должностей двух заместителей главы АНК – Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк. Их места заняли Лугмар Буларов и Юрий Шин.