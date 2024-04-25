Президент высказался о желающих выйти из казахстанского гражданства
По его словам, каждый обладатель паспорта пользуется всеми привилегиями гражданина Казахстана независимо от этнической принадлежности, взглядов и убеждений.
"Любой гражданин Казахстана в любой точке планеты находится под защитой нашего государства. Мы никогда не бросаем своих граждан в беде".Касым-Жомарт Токаев
В продолжении глава государства добавил, что паспорт признается по всему миру как документ прогрессивного современного государства.
"Граждане Казахстана могут без визы посещать десятки стран, и данный список постоянно растет благодаря нашей целенаправленной работе. Сейчас Казахстан располагается на 66-й позиции в Индексе паспортов мира. Это неплохой показатель".Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, заявил президент, за последние годы в разы сократилось количество лиц, желающих выйти из гражданства Казахстана.
"Все это является убедительным свидетельством устойчивого развития и привлекательности нашей страны, ее высокого авторитета на международной арене".Касым-Жомарт Токаев
Ранее на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс" Токаев заявил, что мир вступил в эпоху катаклизмов, и Казахстан не является исключением.
24 апреля глава государства освободил от должностей двух заместителей главы АНК – Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк. Их места заняли Лугмар Буларов и Юрий Шин.