Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев назвал страну, которая является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана

Токаев встретился с зампремьера Госсовета Китая, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:47 Фото: akorda.kz
16 мая 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета Китайской Народной Республики Лю Гочжуна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы, как следует из сайта Акорды, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Токаев встретился с зампремьера Госсовета Китая, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:47

Фото: akorda.kz

Глава государства отметил, что Казахстан был и остается надежным партнером Китая. По его словам, вывод двусторонних отношений с КНР на новый качественный уровень является для нашей страны важнейшим приоритетом.

"Хочу с большим удовлетворением отметить, что казахско-китайское всестороннее стратегическое партнерство, вечная дружба непрерывно развиваются по восходящей линии и устремлены в будущее. Китай является ведущим торгово-экономическим партнером Казахстана, занимая первое место по объему двусторонней торговли. По итогам 2023 года этот показатель достиг рекордных 40 млрд долларов. Мы ставим задачу доведения товарооборота до 100 млрд долларов. Считаем, что этот показатель вполне достижим", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Зампремьера Госсовета Китая также отметил позитивную динамику развития сотрудничества между Китаем и Казахстаном.

"Как давний и добрый друг китайского народа, за эти годы вы внесли важный вклад в развитие китайско-казахстанских отношений, что высоко оценивает китайская сторона. Уверен, что под вашим руководством Казахстан будет продвигаться вперед в развитии государства и построении могущественного и процветающего Нового Казахстана. Китай и Казахстан – это добрые соседи, надежные партнеры и очень хорошие друзья, которые дополняют друг друга", – отметил Лю Гочжун.
Токаев встретился с зампремьера Госсовета Китая, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:47

Фото: akorda.kz

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, сельского хозяйства, транспорта и логистики, энергетики и туризма. Также обсуждены вопросы развития культурно-гуманитарных связей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:47
Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся разобщить страны региона
, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 12:47

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял секретарей Советов Безопасности стран Центральной Азии. Президент подчеркнул, что эта встреча призвана стать эффективной площадкой для объединения усилий по предупреждению внешних и внутренних вызовов и угроз.

Читайте также

Казахстан
Каким партиям отказали в регистрации, рассказали в Минюсте
Призвал совместно противостоять сторонним силам
Токаев призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся разобщить страны региона
Токаев принял секретарей советов безопасности стран Центральной Азии
Токаев принял секретарей Совбеза стран Центральной Азии
Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай 2024 год КНР
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Валерия объяснила, почему у Бузовой нет мужчины
Почему у Бузовой нет мужчины, объяснила певица Валерия
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: